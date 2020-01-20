Комиссию по платежкам ЖКХ предложили отменить

По платежам за жилищно-коммунальные услуги комиссия составляет от 0,5% до 2% для граждан. Она взимается вне зависимости от способа внесения денег. Единороссы намерены эту систему изменить.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — заявил Сергей Неверов.

Он добавил, что граждане перестанут переплачивать, и что Центробанк уже высказался за подобные изменения.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев назвал проект крайне важным для пенсионеров и семей с низким достатком. Он убежден: из-за изменений банки не понесут слишком больших убытков. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что его однопартийцы готовы поддержать законопроект. Он заявил, что платежи социальной направленности должны быть избавлены от каких бы то ни было комиссий.

Член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький считает, что банки могут начать брать деньги с управляющих компаний, что приведет к повышению цен на услуги ЖКХ для граждан.