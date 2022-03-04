Комиссию на покупку валюты для россиян снизили с 30 до 12%

Банк России с 4 марта снизит комиссию для россиян на операции по покупке валюты через брокеров с 30 до 12%. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регулятора.

«Корректируем комиссии на операции по покупке валюты на бирже. С 4 марта 2022 года для физических лиц она снижается с 30 до 12%», — говорится в сообщении.

Для юридических лиц ее установили на уровне 12% от суммы операции.

Накануне российские брокеры начали сообщать, что Центробанк ввел комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для физических лиц, а ее размер составит не менее 30%. В частности, такие данные опубликовала инвестиционная компания АТОН.

ЦБ также сообщил, что не будет возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, в секции срочного рынка исключение — инструменты срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», в товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактах — фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10:00 до 18:45 по московскому времени, а также в секции рынка СПФИ.