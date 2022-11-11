Деньги 11 ноября 2022, 16:54 Комиссии за переводы с цифровым рублем для физлиц решили убрать Зампред ЦБ Скоробогатова: переводы с цифровым рублем для физлиц будут бесплатными РИА «Новости»

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Центробанк России планирует установить комиссию за переводы с использованием цифрового рубля для юридических лиц не выше, чем в системе быстрых платежей (СБП). Для физических их сделают бесплатными. Об этом заявила первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis, сообщил ТАСС.

«Я думаю, что по физическим лицам переводы [с использованием цифрового рубля] мы сделаем бесплатно, а по юрлицам это будет не выше, чем СБП», — отметила Скоробогатова.

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В октябре 2020 года Банк России в своем докладе представил концепцию цифрового рубля в форме уникального цифрового кода, хранящегося на электронном кошельке. Эмиссией цифрового рубля займется Центробанк.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время заседания комитетов Госдумы заявила, что ситуация в мировой экономике ужесточается. Она не исключила возможности возникновения масштабного кризиса.

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