Комиссии за оплату картами Visa в магазинах вырастут в 2022 году

Ставки комиссий за оплату картами Visа вырастут с февраля следующего года. Комиссия при оплате товаров в супермаркетах поднимется с 1% до 1,3%. Платежная система уже уведомила об этом российские банки, сообщил РБК.

Visa повысит межбанковскую комиссию, также известную как интерчейндж. Это часть общей комиссии, которую банк взимает с магазина за прием карт. Размер комиссии устанавливает платежная система. При этом комиссия идет в доход банка покупателя, а расплачивается банк продавца.

Интерчейндж для супермаркетов Visa повысят до 1,3% с 1 февраля 2022 года. При этом льготная ставка на уровне 0,5% для крупных супермаркетов останется в силе, однако с 1 сентября этот тариф перестанет распространяться на все премиальные карты, за исключением Visa Platinum Business. Льготы интерчейнджа по ряду премиальных карт также с 1 февраля будут отменены для крупных ресторанов и магазинов, в том числе по продаже мебели, бытовой техники и детских товаров.

Помимо прочего, к картам Visa Electron начнут применять такие же тарифы, как к Visa Classic. Но в России количество карт Visa Electron в обращении уже минимально, скоро Visa и вовсе их упразднит.

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