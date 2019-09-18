Колыма побила рекорд 2018 года по добыче золота

Золотопромышленники Магаданской области на 1 сентября 2019 года добыли свыше 30 тонн драгоценного металла. Результат превысил прошлогодние показатели за аналогичный период на 5,7 тонн.

Из колымских недр, уточнили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на областное министерство природных ресурсов и экологии, извлекли и 450 тонн серебра.

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Больше всего рудного золота добыли в Тенькинском городском округе — 12,9 тонн. Кроме того, по состоянию на 1 сентября, было намыто 12,4 тонны золота россыпью. Самые высокие результаты оказались у горняков Сусуманского городского округа — 4,6 тонны самородного драгоценного металла. Серебро в регионе в основном добывают в Омсукчанском округе.

В прошлом году Колыма лидировала в отрасли по всей России. Добыча золотодобывающих предприятий региона составила 37 тонн золота. В 2019-м планку повысили до 40 тонн с последующим увеличением до 50.

Ожидается, что золотодобыча вырастет на месторождениях «Наталка» и «Павлик». На них продолжают развивать дополнительные направления отработки.