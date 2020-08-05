ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании

Пресса сообщает, что адреса, по которым велись обыски, совпадают с офисами Optima Management Group. Никто не был задержан. Опубликованы снимки, на которых агенты ФБР выносят коробки с документами.

По данным Bloomberg, компания замешана в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США.

Американские СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники, что в отношении бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского ведется расследование по делу об отмывании денег. Его финансовые документы находились под пристальным вниманием. Отслеживались транзакции, в рамках которых сотни миллионов долларов выводились из украинского банка. На эти средства в США скупалась недвижимость, в том числе небоскребы, заводы и офисы.