Коллекторы: у россиян стало больше долгов по автокредитам и кредитным картам

СМИ: банки стали меньше терпеть должников Подробнее

Всемирный банк отметил, что закредитованность россиян в 2019 году может обернуться экономической стагнацией. Сообщается, что каждый второй российский заемщик отдает на кредиты более 50% своего дохода. Обязательные платежи составили более 15% от общих доходов россиян — 9,3 триллиона рублей.

По словам Мехтиева, россияне набрали долгов на 17 триллионов рублей. Уровень просрочки при этом достиг порядка 700 миллиардов рублей, то есть около 5% от всей суммы долгов.

Эксперты выяснили средний срок выплаты ипотеки в РФ Подробнее

«Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит [в стране], прежде всего — автокредитов (17%), кредитных карт (14%). Потребительские кредиты сократились с 82% до 68% в нашей работе, ипотечные — год назад это было 1,2%, сейчас осталась ровно половина — 0,6%», — рассказал Мехтиев.

Он указал, что доля долгов по ЖКХ всегда была мала в работе коллекторов.

«Хотя долги по ЖКХ составляют практически такую же сумму как просроченные долги по банковским кредитам и микрозаймовым организациям — более 1 трлн рублей», — отметил президент ассоциации.