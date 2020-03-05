Коллекторы пояснили, почему россияне не платят по кредитам
По информации газеты «Известия», Мехтиев заявил, что сейчас коллекторы активно контролируют семь миллионов кредитов на сумму более одного триллиона рублей. Он добавил, что каждый год банки обращаются к коллекторским агентствам, чтобы разобраться с долгами более 400 миллиардов рублей.
«По-прежнему подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности — порядка 58%. Чаще всего причиной просрочки становится падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потеря работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%), семейные обстоятельства (5%), не рассчитал свои финансовые возможности и не хватает денег на выплату (10%)», — добавил эксперт.
Другие причины — несогласие с суммой долга (9% заемщиков) и непонимание условия договора (6%). Мехтиев также заметил, что 5% тех, кто взял кредит, с самого начала решили не возвращать долг.
Специалист посоветовал не бояться коллектора, а воспринимать его как консультанта, «с которым можно и нужно обсудить, как выйти из ситуации неплатежей».