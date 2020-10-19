Коллекторы назвали причины, из-за которых россияне не выплачивают кредиты

Большинство россиян допускают просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей, причем на это повлияла пандемия. Таким мнением поделился президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

«На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — передает РИА «Новости» его слова.

Из них 30% опрошенных жалуются на потерю работы и 15% — на нехватку денег. 7% должников собираются через суд уменьшить сумму долга и всего 2% хотят пройти процедуру банкротства. И 2%, по данным НАПКА, не оформляли кредит.

В период с апреля по июнь должники стали называть в 90% случаях причиной просрочки сложную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Как отмечают эксперты, до пандемии в семье рассчитывали выплачивать кредит из совокупного дохода, но в результате зарплату получает только один.

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