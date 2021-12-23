Коллекторам запретили молчать в трубку при звонках заемщикам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выпустила свод рекомендаций к закону о взыскании долгов с физических лиц. Коллекторы не должны злоупотреблять звонками заемщикам и использовать приемы психологического давления. О правильных способах возврата задолженностей написал РБК.

Так, коллекторам нельзя безгранично взаимодействовать с лицами, связанными с должниками — сожителями, соседями или близкими. Для того, чтобы общаться с ними, нужно письменное согласие на это должника и самого третьего лица.

Приставы разграничили «телефонные переговоры», «телефонные звонки» и «попытки дозвона». Телефонные переговоры могут считаться совершенными, если у должника была возможность услышать информацию о взыскателе (несколько секунд соединения), а если заемщик бросил трубку, то считается состоявшимся телефонный звонок, потому что у должника должно быть право не общаться с кредитором. При этом автодозвон будет считаться приемом психологического давления и нарушением закона. Также приставы приравняли диалог с роботом к обычному, а вот голосовые сообщения можно отправлять чаще.

Также в ФССП разъяснили, что недопустимо вводить должников в заблуждение неверными сведениями и запугиваниями, а также психологически давить на заемщиков какими-либо другими способами, в том числе молчанием в трубку.