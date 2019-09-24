Коллектор предостерег россиян от проблемных кредитов
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Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин рассказал, что самыми проблемными кредитами являются кредиты наличными, когда нет целевого назначения.
«Ипотеку выплачивают хорошо, автокредиты тоже, в кредитах на выданные в месте продажи товары даже мошенничество встречается очень редко, а вот когда берут заем с целью закрыть какую-то дыру в бюджете, начинаются невозвраты и задержки в выплатах», — рассказал Воронин.
При этом, по его словам, небольшие суммы вызывают гораздо большие проблемы. Микрозаймы и нецелевые кредиты, как правило, стоят дороже. Чем меньше сумма, тем больше процент. Ипотеку можно взять под 12–15% годовых, а заем наличными обойдется порядка 30%. Помимо этого существуют дополнительные хитрости по выманиванию денег, такие, как коллективная страховка.
«Если говорить о не совсем порядочных микрозаймовых организациях, то у некоторых кроме огромной процентной ставки есть такая опция, как платная пролонгация. Допустим, должен человек 10 тысяч, к нему приходят и говорят, что теперь 10 превратились в 30 тысяч. Но если он заплатит всего пять, сумма будет заморожена и определенное время расти не начнет», — рассказал эксперт.