Коллектор предостерег россиян от проблемных кредитов

Долговая нагрузка россиян выросла Подробнее

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин рассказал, что самыми проблемными кредитами являются кредиты наличными, когда нет целевого назначения.

«Ипотеку выплачивают хорошо, автокредиты тоже, в кредитах на выданные в месте продажи товары даже мошенничество встречается очень редко, а вот когда берут заем с целью закрыть какую-то дыру в бюджете, начинаются невозвраты и задержки в выплатах», — рассказал Воронин.

При этом, по его словам, небольшие суммы вызывают гораздо большие проблемы. Микрозаймы и нецелевые кредиты, как правило, стоят дороже. Чем меньше сумма, тем больше процент. Ипотеку можно взять под 12–15% годовых, а заем наличными обойдется порядка 30%. Помимо этого существуют дополнительные хитрости по выманиванию денег, такие, как коллективная страховка.

«Если говорить о не совсем порядочных микрозаймовых организациях, то у некоторых кроме огромной процентной ставки есть такая опция, как платная пролонгация. Допустим, должен человек 10 тысяч, к нему приходят и говорят, что теперь 10 превратились в 30 тысяч. Но если он заплатит всего пять, сумма будет заморожена и определенное время расти не начнет», — рассказал эксперт.