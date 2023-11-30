Деньги 30 ноября 2023, 13:52 Количество незаконных операций с криптовалютой в России выросло вдвое Росфинмониторинг: в РФ вдвое выросло число незаконных операций с криптовалютой Pogiba Aleksandra/news.ru/globallookpress / РИА «Новости»

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Количество незаконных операций с криптовалютой в России в этом году выросло примерно вдвое. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи.

«Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза», — констатировал глава ведомства.

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Чиханчин отметил, что эти операции в основном связаны с отмыванием денег от продажи наркотиков, мошенничеством и коррупцией. Однако благодаря одобренному Путиным «программному продукту» Росфинмониторинг вместе с ВТБ запустили так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. К нему подключились уже около семи тысяч работников правоохранительных органов и других «заинтересованных ведомств».

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с «360» рассказал о стратегиях успешных инвестиций в криптовалюту.