Количество ипотек увеличилось в Москве

«В процентном выражении динамика февраля к январю сопоставима с прошлым годом (плюс 28 процентов и плюс 26 процентов соответственно), в то время как абсолютное значение зарегистрированных в феврале договоров за год увеличились более чем на тысячу ипотек», — пояснил Майданов.

По последним данным, в феврале выдали 8121 ипотеку, а в январе — 6 346. Их число за прошлый месяц оказалось на 16% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.