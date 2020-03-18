Количество ипотек увеличилось в Москве
Руководитель московского Росреестра Игорь Майданов отметил, что за февраль 2020 года в столице зафиксировали на 28% больше ипотек, чем в январе. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
«В процентном выражении динамика февраля к январю сопоставима с прошлым годом (плюс 28 процентов и плюс 26 процентов соответственно), в то время как абсолютное значение зарегистрированных в феврале договоров за год увеличились более чем на тысячу ипотек», — пояснил Майданов.
По последним данным, в феврале выдали 8121 ипотеку, а в январе — 6 346. Их число за прошлый месяц оказалось на 16% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.