Количество банковских вкладов россиян за три месяца выросло в три раза

Повышение ключевой ставки и доходности по депозитам сильно ускорили спрос на открытие вкладов. С ноября 2021 года года по январь этого года количество открытых депозитов выросло в три раза, рассказал управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин.

По данным Алутина, рыночные ставки по депозитам на срок до года составили 7–7,5% годовых, а максимальные достигли 9,4–10,2%, написали «Известия».

Руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин отметил, что по итогам января количество заявок на открытие вклада выросло вдвое по сравнению с показателем прошлого года. По его словам, как правило, активно оформляют вклады россияне от 25 до 34 лет. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

При этом аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова обратила внимание, что депозиты нельзя считать источником формирования дополнительного дохода на фоне высокого уровня инфляции. По ее мнению, сейчас целесообразнее открывать краткосрочные депозиты, чтобы потом переложить их под более высокую ставку в пределах одного года.