Количественное ограничение займов приведет к росту «черных» кредиторов

Количественное ограничение займов может привести к увеличению активности «черных кредиторов», выдающих деньги под ростовщические проценты и обрекающих граждан на долговую кабалу. Такое опасение высказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский в интервью «Известиям», комментируя принятие закона, согласно которому Центробанк может ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов.

Закон вступит в силу 1 июля 2022 года. По словам Лунтовского, для банков это обернется ростов операционной нагрузки, когда придется изменять отработанные процессы и терпеть дополнительные издержки. Глава АБР не исключает и появление новой отчетности.

Главные опасения, по словам Лунтовского, связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп граждан –людей с низкими или неофициальными доходами и уже закредитованных — к кредитным продуктам банков и микрофинансовых организаций приведет к усилению теневого рынка финансирования.

«Это может происходить за счет регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счет схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг», — сказал глава АБР.

Позицию ЦБ при этом Лунтовский назвал понятной: доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой более 80% выросла в 2021 году на 31%.