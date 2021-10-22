Колбаса и сосиски в России подорожают

С конца октября — начала ноября продукция около десяти крупнейших российских компаний-мясопереработчиков подорожает на 7-20%. Они объяснили ритейлу, что причиной повышения цен стало увеличение стоимости сырья, моющих средств, упаковки, яичного меланжа и прочие условия. В Минсельхозе разрабатывают комплекс мер для стабилизации ситуации.

Как сообщили газете «Известия» в ведомстве, рассматривается возможность выделения животноводческим предприятиям дополнительно 10 миллиардов рублей в качестве компенсации части потраченных на закупку кормов.

Как сообщили изданию в «Верном», поставщики прислали письма, в которых попросили принять повышение цен на продукцию. Ретейлер сейчас склоняется к частичному увеличению стоимости и «только в случае обоснования такой меры».

Большинство поставщиков мясной продукции хочет повысить ее стоимость на 8-10%. Но некоторые сообщили, что мясо свинины и говядины вырастет на 4-25%.

В сети «Верный» сообщили, что максимально могут подорожать готовые изделия. В частности, биточки — на 10%, куриный шницель — до 18%, куриные тефтели и котлеты — о 10%, фарш — до 12%. Стоимость салями и сосисок — на 10%.

Генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров выразил уверенность, что ретейлеры будут удерживать рост цен до последнего. На мясо и мясную продукцию приходится до 15% выручки в денежном выражении. Покупатели сначала переключаться на более дешевое мясо, а потом начнут его реже покупать.

Хирург Иван Карасев предупредил, что в копченой колбасе содержится много канцерогенов, провоцирующих онкологические заболевания. В особенности опасна продукция, сделанная на дыму. В 50 граммах такой колбасы столько же канцерогенов, сколько в одной сигарете.