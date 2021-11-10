Россиянам рассказали, когда можно будет выгодно купить валюту

Обычно ноябрь и декабрь считаются худшими месяцами для рубля. Но в этом году многие экономические закономерности не работают из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим у россиян еще будет возможность выгодно купить валюту.

Исторически сложилось так, что рубли невыгодно менять в ноябре и декабре, сообщила газета «Известия». Перед Новым годом растет спрос на импортные товары, а также наблюдается пик бюджетных расходов и окончание финансового года. Все это влияет на ситуацию на валютном рынке.

Но, как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, пандемия изменила многие закономерности в экономике. В конце года ситуация с валютой может выглядеть не как обычно.

Большинство опрошенных изданием экспертов заявили, что курс доллара к рублю больше всего зависит от стоимости нефти. С этим согласился главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. При этом он отметил, что сезонность курса рубля является скорее мифом. Это подтверждается проведенными экономическими исследованиями. По словам аналитика, курс доллара может опуститься ниже 70 рублей. Это произойдет после повышения ставки 17 декабря.