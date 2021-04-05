Юрист объяснил, когда банковский счет могут заблокировать

Банк может заблокировать счет своего клиента, если его алгоритмы зафиксируют подозрительные транзакции. Об этом предупредил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — пояснил юрист агентству «Прайм».

Он добавил, что подозрения вызывают и похожие переводы, которые делают несколько дней подряд. Также алгоритм обратит внимание на частое снятие наличных, если оно происходило в срок менее суток. Кроме того, за снятием наличных следят с помощью камер, установленных в банкоматах.

«Если банкоматы фиксируют тот факт, что один человек в течение короткого времени приходит и снимает с карты принадлежащие разным юрлицам денежные средства, то данные карты тоже могут быть заблокированы», — рассказал Петропольский.

Еще банк может заблокировать счет, если на него хотят положить крупную сумму денег. В этом случае клиенту придется объяснить, откуда у него такие финансы. Большая разница между доходами и цифрами счета тоже может привести к блокировке.