Деньги 15 июня 2023, 06:43 Кофе в России подорожает. Представитель Paulig дал прогноз на год Директор по маркетингу компании «Милфудс» Глухов: кофе в России подорожает на 15% за год Unsplash

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Мировые цены на зеленый кофе постепенно повысятся, вслед за ними напиток подорожает в России. Директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов спрогнозировал плавный рост на 15% за год, сообщило РИА «Новости».

«В целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — сказал он.

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Цены на кофе, по словам специалиста, зависят от обстановки на мировой бирже и расценок зеленого кофе. Крупнейшими экспортерами робусты он назвал Вьетнам и Индию, арабики — Бразилию.

Для того чтобы избежать резкого повышения цен российские компании приняли меры. Михаил Глухов сказал, что они запаслись сырьем и постарались произвести как можно больше кофе по старым ценам.

Компания «Милфудс» выкупила бизнес финского бренда Paulig в России и запустила новую марку Poetti.

Растворимый кофе за последние 12 лет поставил рекорд по росту цен. Агентство Bloomberg объяснило это подорожанием сорта робуста из-за большого спроса — только за последние полгода поставили больше, чем за предыдущие три.