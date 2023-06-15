15 июня 2023, 06:43
Кофе в России подорожает. Представитель Paulig дал прогноз на год
Директор по маркетингу компании «Милфудс» Глухов: кофе в России подорожает на 15% за год
Мировые цены на зеленый кофе постепенно повысятся, вслед за ними напиток подорожает в России. Директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов спрогнозировал плавный рост на 15% за год, сообщило РИА «Новости».
«В целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — сказал он.
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Цены на кофе, по словам специалиста, зависят от обстановки на мировой бирже и расценок зеленого кофе. Крупнейшими экспортерами робусты он назвал Вьетнам и Индию, арабики — Бразилию.
Для того чтобы избежать резкого повышения цен российские компании приняли меры. Михаил Глухов сказал, что они запаслись сырьем и постарались произвести как можно больше кофе по старым ценам.
Компания «Милфудс» выкупила бизнес финского бренда Paulig в России и запустила новую марку Poetti.
Растворимый кофе за последние 12 лет поставил рекорд по росту цен. Агентство Bloomberg объяснило это подорожанием сорта робуста из-за большого спроса — только за последние полгода поставили больше, чем за предыдущие три.
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