Деньги 10 февраля 2023, 17:34 Книжные магазины «Республика» продадут из-за банкротства «Коммерсант»: сеть книжных «Республика» выставлена на продажу РИА «Новости»

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Российскую сеть книжных магазинов «Республика» выставят на продажу. Об этом сообщили журналисты издания «Коммерсант».

По их данным, причиной продажи стало банкротство бизнеса.

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Журналисты сообщили, что вероятной датой начала торгов значится 23 марта. Стартовая сумма сделки, по их информации, составляет начальная сделки составляет 53,5 миллиона рублей.

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Также авторы материала отметили, что к продаже представят ряд торговых знаков, связанных с этой сетью книжных. Среди них о — «Республика», «Respublica», «Республика книг», «ipublica», «Айпублика».

Кроме того, на продажу выставят дизайн концепции «Made in Respublica» и концепцию дизайна фирменных бумажных пакетов. Также, по данным авторов материала, среди лотов значится и Digitl-составляющая бизнеса: приложение для гаджетов на платформе Android и интернет-сайт сети книжных.