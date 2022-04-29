Рубль укрепился после решения ЦБ снизить ключевую ставку

Курс доллара упал с 71 до 70,88 рубля после объявления Центральным банком России о решении снизить ключевую ставку рефинансирования с 17 до 14% годовых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс евро опустился с 74,45 до 74,23 рубля.

Ранее регулятор сообщил о решении снизить ключевую ставку из-за отсутствия рисков для финансовой и ценовой стабильности российской экономики.

Центробанк подчеркнул, что важными инфляционными факторами станут скорость и масштаб восстановления импорта готовых товаров, комплектующих и сырья, а также активные процессы импортозамещения на внутреннем рынке.

Также ЦБ спрогнозировал падение инфляции до 4% в 2024 году. В 2022 году рост инфляции составит от 18 до 23% годовых.