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    29 апреля 2022, 14:48

    Рубль укрепился после решения ЦБ снизить ключевую ставку

    Курс доллара после снижения ЦБ ключевой ставки снизился до 70,88 рубля

    Максим Зинкин

    Курс доллара упал с 71 до 70,88 рубля после объявления Центральным банком России о решении снизить ключевую ставку рефинансирования с 17 до 14% годовых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    Рубль укрепился после решения ЦБ снизить ключевую ставку

    Курс евро опустился с 74,45 до 74,23 рубля.

    Ранее регулятор сообщил о решении снизить ключевую ставку из-за отсутствия рисков для финансовой и ценовой стабильности российской экономики.

    Центробанк подчеркнул, что важными инфляционными факторами станут скорость и масштаб восстановления импорта готовых товаров, комплектующих и сырья, а также активные процессы импортозамещения на внутреннем рынке.

    Также ЦБ спрогнозировал падение инфляции до 4% в 2024 году. В 2022 году рост инфляции составит от 18 до 23% годовых.