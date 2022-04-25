Ключевой ставке предсказали снижение до 15%

Российские банковские аналитики ожидают снижения ключевой ставки на два процентных пункта — до 15%. Эксперты считают, что такое решение Центробанк примет на ближайшем заседании, которое пройдет 29 апреля. Консенсус-прогноз специалистов привели «Известия».

Мнение экспертов основано на замедлении недельной инфляции до 0,2% и стабилизации курса рубля ниже 80 за доллар.

На экстренном заседании 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Причиной стал массовый отток средств со счетов на фоне ситуации на Украине. В марте на плановом заседании уровень ключевой ставки не изменился, а в начале апреля ее понизили до 17%.

Банк России объяснил это тем, что риски финансовой стабильности перестали нарастать. Задача по сдерживанию оттока вкладов была выполнена, сейчас такой уровень ключевой ставки сильно тормозит экономику, считают эксперты.

Снижение ключевой процентной ставки говорит, что Центробанк уверен в способности российской экономики справиться с внешними вызовами, отметила аналитик Наталья Мильчакова.