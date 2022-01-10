Ключевой ставке предсказали рост до 10,5% к лету

Ключевая ставка вырастет до 10,5% к лету 2022 года. При этом среднегодовая инфляция снизится до 6%. Такой прогноз дала гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«Наш базовый прогноз — инфляция в первом квартале будет находиться около 7,7%, а среднегодовая в 2022-м ­окажется чуть выше 6%. Надо отметить, что присутствует довольно много факторов неопределенности, в значительной степени связанных с международными трендами», — сказала Розенцвет в интервью газете «Известия».

Она пояснила, что к таким трендам относятся глобальная инфляция и действия регуляторов других стран при высоких темпах увеличения цен. Причем к «завозной» инфляции добавляются еще и некоторые российские проинфляционные факторы.

«Например, переход на эскроу-финансирование и дешевая ипотека влияют на рост цен на рынке жилья; отрицательная производственная динамика и высокие цены на рынке продовольствия толкают вверх стоимость продуктов питания», — отметила эксперт.

Также она добавила, что Центробанку придется еще несколько раз повышать ключевую ставку. К лету цифры достигнут пиковых значений — 10,5%. Но Розенцвет выразила надежду на то, что будет шанс не превышать отметку в 10%.