Ключевая ставка в России снизилась до 6,5%

Центробанк снизил ключевую ставку в России на 0,5%. Теперь параметр составляет 6,5% годовых. Регулятор объяснил это более быстрым уменьшением уровня инфляции.

Совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку. Поводом для этого стали два фактора: более быстрые темпы снижения инфляции вопреки ожиданиям и общее благоприятное состояние российской экономики. Отмечается, что инфляционные ожидания россиян также остаются на низком уровне, говорится на сайте регулятора.

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Предыдущее значение ключевой ставки составляло 7% и действовало с 9 сентября. До этой даты доля составляла 7,25%. В последний раз повышение ключевой ставки произошло в декабре 2018 года, чтобы предотвратить «устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», напомнили «Известия».

Следующее заседание по вопросу о дальнейшем снижении параметра назначено на 13 декабря.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней. Этот показатель также является максимальной ставкой, по которой Банк России готов принимать средства на депозиты от кредитных учреждений. Размер этого параметра влияет на уровень инфляции.