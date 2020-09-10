Клинцевич заявил, что у РФ есть средства для выплаты гарантированного дохода

Накануне председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил с идеей ввести в государстве гарантированный доход и обеспечить неприкосновенность минимальной суммы, которая выплачивается людям вне зависимости от рода деятельности, а также статуса.

Клинцевич поддержал такую инициативу. По его мнению, у нашей страны есть для этого все возможности.

«Я не экономист, но как политик и простой человек, выступаю только за. Это очень хорошее предложение, серьезное, нужное и правильное, я в этом убежден», — отметил член Совфеда.

Он добавил, что в настоящий момент подобной системы придерживаются многие страны мира.