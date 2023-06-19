Деньги 19 июня 2023, 15:35 Клименко оценил вероятность конфискации криптовалюты пользователей Apple и Android Герман Клименко: конфискация активов создала бы угрозу для всей капиталистической системы

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» оценил перспективы конфискации криптовалюты у пользователей Apple и Android.

По его словам, этот сценарий ему представляется маловероятным.

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«Понятно, что компания Apple, владелец смартфонов и операционной системы, теоретически может все что угодно. <…> Я не думаю, что, исходя из этого, нужно что-то срочно менять: продавать IPhone и покупать Android, или продавать Android и покупать IPhone», — добавил Клименко.

Ранее такую мысль высказал технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан.