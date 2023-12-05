Деньги 05 декабря 2023, 16:34 Клименко оценил перспективы цифровых финансовых активов в России Герман Клименко: ЦФА — это не вопрос двух-трех лет

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с радиостанцией Sputnik оценил перспективы цифровых финансовых активов в России. По его словам, трудно сказать каким будет рынок, несмотря на его активное развитие.

Ранее сообщалось, что Госдума может принять закон, который позволит использовать некоторые цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов.

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Как отметил Клименко, эти активы внутри могут стать интересными для обычных людей, не располагающих крупными средствами.

«И я думаю, что это не вопрос одного-двух-трех лет. Если Центробанк это будет тянуть, то лет через пять-десять мы поймем, получилось что-то из этого или нет», — добавил эксперт.