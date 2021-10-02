Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка

В работе приложений банка ВТБ произошел сбой. У клиентов могут возникать проблемы с переводами средств и другими операциями. Жалобы на трудности появились в Twitter. Представители ВТБ в ответ на обращения пользователей уверяют, что скоро все починят.

«На данный момент возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях. Мы работаем над оперативным исправлением и в ближайшее время все починим. Простите, пожалуйста, за неудобства», — говорится в сообщении банка в реплае на жалобу клиента из Самары.

Источник фото: Twitter.com

Мужчина заявил, что не может расплатиться картой в магазине из-за отсутствия связи с банком. Через банкомат, по его словам, также невозможно совершить никаких действий.

По словам еще одного пользователя, не работают денежные переводы с карты другого банка в веб-версии.

«У вас нет на текущий момент технических работ на этом направлении?» — спросил он.

Информация о сбое в приложении ВТБ также появилась на сайте Downdetector. Большая часть жалоб на проблемы начала поступать после 16:00.

UPD: «Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей. Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме. Мы приносим нашим пользователям извинения за возможные неудобства. ВТБ на регулярной основе работает над минимизацией подобных ситуаций в будущем», — сказали «360» в пресс-службе ВТБ.