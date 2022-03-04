Клиенты «Тинькофф» пожаловались на проблемы в работе приложения

Неполадки зафиксировали в работе сервисов банка «Тинькофф». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Общее количество жалоб приблизилось к 2,5 тысячам.

Подавляющее большинство пользователей (74%) заявили, что не могут войти в мобильное приложение. На втором месте (19%) сбой сервисов онлайн-банкинга, а 7% заявили, что не могут провести денежные переводы.

Источник фото: Downdetector.ru

Судя по карте Downdetector, с проблемами столкнулись клиенты банка из европейской части России и Поволжья.