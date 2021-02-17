Клиенты Тинькофф банка пожаловались на сбой

Клиенты Тинькофф банка стали жаловаться на проблемы в работе приложения, свидетельствуют данные сайта Downdetector. О проблемах со входом в аккаунты пишут и в Twitter.Банк утверждает, что все работает исправно, но проверка все равно начнется.

Источник фото: Twitter

Пик жалоб на работу приложения пришелся на 15:30 по московскому времени. Downdetector зафиксировал 706 отчетов о сбоях. О проблемах с работой банковского приложения сообщают из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Источник фото: Downdetector

Под последним постом банка «Тинькофф» в Twitter жалобы оставили несколько пользователей. Люди рассказали о плохой работе мобильного банка в целом и раздела «Инвестиции». Администраторы аккаунта финансовой организации откликаются в соцсети на все жалобы, просят клиентов прислать скриншоты с ошибками и обещают во всем разобраться.

UPD: В пресс-службе банка подтвердили факт проблемы.

«Есть проблемы со входом в мобильное приложение, ситуация затронула около одной тысячи человек. Работаем над устранением», — сказали представители банка.