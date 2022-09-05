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Клиенты Сбербанка вложили в валюту только десятую часть сбережений

Клиенты Сбербанка вложили в валюту 10% сбережений, в том числе в юань

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Клиенты Сбербанка 10% своих средств вложили в иностранную валюту. Банк одним из первых в России разрешил сберсчета в юанях, сообщил РИА «Новости» первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Объем денежных средств в валюте не превышает 10% от общего портфеля пассивов физлиц», — рассказал он.

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Вклады в юанях россияне могут открыть в 10 из 30 крупнейших банков страны, в том числе в Сбербанке. Зампред правления этой кредитной организации объяснил, что для запуска таких продуктов, то есть вкладов в валютах дружественных стран, нужно понимать, как их разместить.

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Ранее Сбербанк опроверг массовый сбой оплаты картами Visa и Mastercard с продленным сроком действия. Пресс-служба банка заявила, что это единичные случаи и проблему решили в индивидуальном порядке.

Аналитик Дмитрий Голубовский объяснил, почему валютные вклады россиян фактически стали рублевыми, — санкции разрушили саму систему платежей. Он посоветовал хранить сбережения в золоте, лучше всего — в монетах.

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