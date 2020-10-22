Клиенты банков забирают деньги. А стоит ли?

Сумма наличных в денежном обращении увеличивается. Интерес к бумажным деньгам возрос на фоне первой волны пандемии коронавируса, сейчас тенденция продолжается. В результате за 2020 год в России прибавилось 2,6 триллиона наличных, это 25% от всей денежной массы.

Соотечественники опасаются, что не смогут вовремя снять деньги, если они потребуются для важной сделки. Перебои с выдачей валюты в банкоматах уже случались ранее. Наличные имеют еще одно достоинство — чисто психологическое. Многочисленные эксперименты давно доказали, что люди тратят меньше при оплате наличкой. Это позволяет экономить, что особенно важно во время кризиса.

Те, кто перевел деньги в валюту, увеличили свои накопления на 10–15% с лета 2020-го.

«Другими словами, ничего страшного в том, чтобы хранить часть денег наличными, нет. Если, конечно, держать их в разных валютах», — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Клиентам с наличкой иногда делают негласные скидки. Кроме того, во многих ресторанах и магазинах сейчас перестали принимать карты.

Тем не менее эксперт считает, что лучше держать деньги на карточном счете, поскольку пользоваться ими значительно выгоднее, чем наличными. Небольшой процент на остаток и кэшбэк перекрывают затраты на обслуживание счета. А еще он может возместить потери от инфляции.