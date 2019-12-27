    27 декабря 2019, 17:18

    Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате картами

    Анатолий Минкин

    Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемой по оплате покупок по картам. Деньги не проходили, и кредитное учреждение отменяло покупку. В пресс-службе банка в беседе с Forbes подтвердили, что транзакции проходят со сбоями.

    Причиной стала большая нагрузка на системы банка в предновогодние праздники.

    «Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим», — уточнили в банке и предложили использовать для переводов номера телефонов или реквизиты счетов.

    Сообщение о проблемах с платежами по карте есть также в Twitter банка.

    Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате картами | Изображение 1
    Источник фото: Twitter.com

    Согласно данным сайта Downdetector, с проблемами столкнулись клиенты банка в Восточной Европе, Европейской части России и Сибири.

    Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате картами | Изображение 2
    Источник фото: downdetector.ru/

    В настоящий момент сбой уже устранили. В банке пояснили, что проблемы коснулись около 10% всех операций по картам. Проблемы с отменой транзакции продолжались около 55 минут. В данный момент все сервисы функционируют в обычном режиме. Сбоев больше не наблюдается.