Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате картами
Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемой по оплате покупок по картам. Деньги не проходили, и кредитное учреждение отменяло покупку. В пресс-службе банка в беседе с Forbes подтвердили, что транзакции проходят со сбоями.
Причиной стала большая нагрузка на системы банка в предновогодние праздники.
«Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим», — уточнили в банке и предложили использовать для переводов номера телефонов или реквизиты счетов.
Сообщение о проблемах с платежами по карте есть также в Twitter банка.
Согласно данным сайта Downdetector, с проблемами столкнулись клиенты банка в Восточной Европе, Европейской части России и Сибири.
В настоящий момент сбой уже устранили. В банке пояснили, что проблемы коснулись около 10% всех операций по картам. Проблемы с отменой транзакции продолжались около 55 минут. В данный момент все сервисы функционируют в обычном режиме. Сбоев больше не наблюдается.