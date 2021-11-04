В период нерабочих дней, который объявили с 28 октября по 7 ноября, банки работают в стандартном режиме. При этом количество офлайн-посетителей в некоторых кредитных организациях снизилось на 10-40%.

Зато в режиме онлайн выросло число открытий депозитов, карт и оформления займов. Об этом газете «Известия» сообщили представители крупнейших российских банков. Эксперты считают, что выходные дни не повлияют на итоговые показатели, объемы и качество услуг финансово-кредитных организаций.

О снижении клиентопотока заявила директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. На прошлой неделе — 28 и 29 октября — на 10% он вырос и в «Открытии», по сравнению с аналогичными днями предыдущей.

«Однако на этой он упал и 1 ноября был на 14% меньше, чем неделей ранее», — сообщили в банке.

Число посетителей незначительно снизилось и в ВТБ. Их количество было характерно, скорее, для выходных дней. Показатель компенсировался высокой активностью онлайн-каналов.

В крымском РНКБ и МТС Банке снижения числа посетителей не заметили. Причем количество оформленных кредитных карт и операций по подключению дистанционных сервисов увеличилось на 20%.

По мнению финансиста Ольги Мещеряковой, чтобы не только сохранить, но и увеличить сбережения при инфляции, надо разделить вложения на среднесрочные и долгосрочные.