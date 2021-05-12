Клиентку Тинькофф банка чуть не лишили денег и оставили без связи

Корреспондент «360» Натали Владимирова чуть не лишилась своего номера мобильного телефона. Она была клиентом Тинькофф банка и «Тинькофф Мобайла». 3 мая Владимирова получила сообщение, что становится клиентом «Билайна», а номер уже переоформлен на другого человека.

Натали Владимирова говорит, что не подавала заявление на смену оператора. Сначала даже подумала, что это розыгрыш.

На всякий случай корреспондент решила позвонить в «Билайн». Там Владимировой сказали, что SIM-карта ей больше не принадлежит и оформлена на другого человека. После этого последовал звонок в «Тинькофф Мобайл». Там сообщили, что до перехода к другому оператору осталось меньше двух дней, отменить его нельзя.

Владимирова быстро отвязала все банковские карты, соцсети и другие сервисы от своего номера.

«Звоню, пишу в „Тинькофф“ — ноль реакции. „Пока перенос не будет завершен — исправить ничего не сможем“», — передала она ответ банка.

В итоге SIM-карта «Тинькофф Мобайла» действительно стала неактивна. Пропали и деньги, которые лежали на счету этого номера телефона. Корреспондент к тому моменту уже успела обзавестись другим номером.

История закончилась тем, что Тинькофф банк признал свою ошибку и вернул Натали Владимировой номер телефона. Сотрудник банка принес извинения. Он объяснил, что его коллега якобы совершил ошибку. В качестве компенсации начислили 2000 бонусных баллов.

Вы объясните, как такое вообще могло произойти? Ведь если бы на моем месте была например пенсионерка, которая не читает смс, — утром бы она проснулась без связи, без всех накоплений Натали Владимирова Корреспондент «360».

Владимирова так и не смогла добиться от компании объяснений, каким образом ее чуть не оставили без телефонного номера. В ближайшее время она намерена подать исковое заявление в суд.

«Они должны были хотя бы выйти, объяснить и компенсировать моральный и материальный ущерб. Они тоже этого не хотят. <…> Здесь нарушение закона о защите прав потребителя, они передают третьим лицам конфиденциальную информацию, здесь тоже нарушение», — пояснил юрист Максим Суров.