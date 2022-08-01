Юань обвалился по отношению к рублю

Китайская валюта потеряла к рублю 5% по состоянию на 16:30 по московскому времени 1 августа. Эти данные привела Московская биржа.

На данный момент юань торгуется на отметке 8,9 рубля.

В соответствии с официальным графиком Центрального банка России курс юаня по состоянию на 2 августа равен 9,2 рубля. Курс американского доллара установлен на отметке 62,05 рубля, курс евро — 63,25 рубля.

Ранее экономист Александр Разуваев сообщил, что в настоящее время выгоднее всего хранить свои сбережения в рублях, однако можно попробовать заработать на курсовой разнице. В качестве способа инвестиций он привел белорусские рубли, тенге или манаты.

При этом Разуваев подчеркнул, что юань потерял статус надежной валюты, так как на него серьезное влияние оказывают геополитические процессы, в частности — отношения КНР и Тайваня.

Также эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов дал совет перевести сбережения из долларов и евро в другие валюты, поскольку Запад может запретить использование этой долларов и евро в рамках рестрикций, писала газета «Известия».