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    30 июня 2022, 06:02

    Китайский Honor незаметно ушел из России

    «Ведомости»: смартфоны Honor будут поставлять в Россию параллельным импортом

    Екатерина Виславская

    Компания Honor из Китая прекратила поставки электроники в Россию, однако начала поиск каналов параллельного импорта через страны СНГ. Об этом сообщили «Ведомости».

    Китайский Honor незаметно ушел из России

    Бренд Honor принадлежал Huawei, теперь это отдельная компания. Она прекратила поставки своих смартфонов еще в марте, но не делала об этом никаких официальных заявлений. Это подтвердили источники в одном из дистрибуторов электроники и на телекомрынке.

    Однако китайский производитель хочет вернуться на российский рынок. Он уже договорился о параллельном импорте через Узбекистан, ищет каналы в Армении и Грузии.

    «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — объяснил один из собеседников издания.