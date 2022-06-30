Китайский Honor незаметно ушел из России
«Ведомости»: смартфоны Honor будут поставлять в Россию параллельным импортом
Компания Honor из Китая прекратила поставки электроники в Россию, однако начала поиск каналов параллельного импорта через страны СНГ. Об этом сообщили «Ведомости».
Бренд Honor принадлежал Huawei, теперь это отдельная компания. Она прекратила поставки своих смартфонов еще в марте, но не делала об этом никаких официальных заявлений. Это подтвердили источники в одном из дистрибуторов электроники и на телекомрынке.
Однако китайский производитель хочет вернуться на российский рынок. Он уже договорился о параллельном импорте через Узбекистан, ищет каналы в Армении и Грузии.
«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — объяснил один из собеседников издания.