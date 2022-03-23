Китайский экономист предсказал крах доллара США как международной валюты

Декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй допустил, что началом краха американской валюты может стать решение саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco перейти на юани вместо долларов. Об этом написало РИА ФАН.

Экономист заметил, что на финансовую систему окажет сильное влияние решение Saudi Aramco отказаться от доллара ради расчетов с КНР, РФ и Индией.

«Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного», — обратил внимание специалист.