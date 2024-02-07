Деньги 07 февраля 2024, 06:16 Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией независимо от валюты «Ведомости»: основной для импортеров банк Chouzhou прекратил расчеты с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Импортеры потеряли популярную площадку для взаиморасчетов. Китайский Chouzhou Commercial Bank объявил о приостановке работы с Россией, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции, сообщили «Ведомости».

В конце января — начале февраля банк уведомил клиентов о прекращении операций с организациями из России и Белоруссии. Из-за относительно нестрогого аудита и расположения в городе Иу — крупном логистическом узле — Chouzhou стал для импортеров популярнейшей площадкой взаиморасчетов.

Реклама

Бизнесмен из Ижевска, заявил, что первые ограничения ввели еще в декабре, когда запретили оплату поставок некоторых санкционных товаров. Теперь Chouzhou объявил о прекращении любых расчетов, независимо от типа продукции и валюты платежа.

Другие участники рынка сообщили журналистам, что приостановка произошла перед китайским Новым годом, и это может спровоцировать коллапс. Закупки застрянут в Китае примерно до марта.

США ввели вторичные санкции в декабре. После этого государственные банки КНР решили ужесточить ограничения для клиентов из России.