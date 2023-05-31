Деньги 31 мая 2023, 09:59 Китайские инвесторы оживят завод «Соллерс» во Владивостоке Губернатор Приморья Кожемяко объявил, что партнеры из Китая перезапустят завод «Соллерс» РИА «Новости»

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Закрывшийся после ухода западных акционеров завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят. В него вложились инвесторы из Китая, объявил депутатам Заксобрания Приморья губернатор Олег Кожемяко. Его процитировал ТАСС.

Глава региона выступил с отчетом о работе правительства за год и рассказал о крупных проектах. В Приморье, по словам Олега Кожемяко, запустили создание Находкинского завода минеральных удобрений и Приморского металлургического завода на тысячи новых рабочих мест.

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«Восстанавливается производство автомобилей. Так, на заводе „Соллерс“ с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии», — сказал он.

Автомобильная компания «Соллерс» управляла заводами во Владивостоке, Елабуге и Ульяновске. В 2022 году Ford Motor Company продала 49% акций, Mazda и Isuzu тоже ушли из России. Работу приморского завода приостановили на неопределенный срок, раньше там выпускали Mazda CX-9, Mazda 6 и Mazda CX-5.