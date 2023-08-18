Деньги 18 августа 2023, 10:30 Китайские госбанки начали продавать доллары после падения юаня Reuters: госбанки Китая стали продавать доллары за юани для спасения нацвалюты РИА «Новости»

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Госбанки КНР на текущей неделе начали активно продавать американские доллары за юани на спотовых рынках. Такое решения китайское руководство приняло для спасения курса национальной валюты от падения. Об этом сообщило Reuters.

Финансовые организации приступили к выполнению заказа Народного банка Китая по продаже американской валюты. Особенно активно кредитные организации делают это во время торгов в Лондоне и Нью-Йорке.

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Начало продаж совпало с резким падением курса юаня. С начала августа он потерял около 2,4% по отношению к доллару, а с начала 2023 года — 6%. Однако курсы внутреннего и офшорного юаня стали расходиться. Это заставило правительство КНР принимать серьезные меры для сохранения баланса.

Источник указал, что первый курс юаня контролирует государство, второй определяется на торгах. Народный банк Китая пытается сделать так, чтобы обе валюты обменивались один к одному. Однако в сложившейся ситуации стало сложно добиться минимальных расхождений. Это можно сделать только за счет обесценивания внутреннего юаня либо через продажу валютных резервов.

Россияне стали чаще открывать вклады в экзотических валютах. Доллар и евро перестали пользоваться большим спросом. Лидером в этом вопросе стал китайский юань.