Деньги 03 августа 2023, 12:22 Китай впервые поставил в Россию машины на сумму более миллиарда долларов Импорт легковых машин из Китая впервые превысил 1 миллиард долларов Unsplash

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Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли на четверть в июне и превысили один миллиард долларов. Об этом сообщил «Московский комсомолец», ссылаясь на данные таможни КНР.

«Впервые в истории объем отгрузки легковых автомобилей из Поднебесной превысил миллиард долларов и достиг 1,027 миллиарда — это стало крупнейшей в истории месячной поставкой в нашу страну машин из Китая», — указали в материале.

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Предыдущий рекорд принадлежал апрелю, тогда КНР заработала с помощью импорта 976,9 миллиона долларов. Следующий месяц принес китайской стороне 809,4 миллиона в американской валюте.

Рекордными оказались и поставки шин в Россию. Китай ввез в страну в этом июне товары на сумму 156,3 миллиона долларов. Еще 179,2 миллиона долларов КНР принес импорт запчастей.

Ранее стало известно, что Грузия запретила экспортировать и реэкспортировать американские машины в Россию. Решение вступило в силу с 1 августа.