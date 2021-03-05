Китай повысит пенсионный возраст

Китай будет поэтапно повышать пенсионный возраст с учетом совершенствования системы пенсионного страхования. Об этом сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Также в правительстве намереваются работать над адекватным уровнем рождаемости и совершенствовать систему социального обеспечения. По мнению экспертов, к 2035 году в стране два работающих станут содержать одного пенсионера, а к 2050 году 35% населения страны составят люди пенсионного возраста. В настоящее время мужчины в Китае имеют право выходить на пенсию, когда достигают 60-летнего возраста, женщины — когда им исполняется 55, сообщил «Интерфакс».

В Госдуме предложили предоставить пенсионерам льготы на оплату двух билетов в год на поезда дальнего следования. Автором инициативы стал депутат Иван Сухарев.

О безбедной жизни после выхода на пенсию нужно позаботиться заранее, как это давно делают в европейских странах. Необходимо определить сумму, которую хочется накопить, и планомерно идти к своей цели. Откладывать нужно хоть и по чуть-чуть, но регулярно. Об этом радио Sputnik сказал независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.