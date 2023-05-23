Деньги 23 мая 2023, 11:15 Китай понадеялся на ответственность США в ситуации с дефолтом МИД КНР: Китай надеется, что США не перенесут финансовые риски из-за дефолта на весь мир РИА «Новости»

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Дефолт станет внутренней проблемой США, но отразится на всем мире, поэтому Китай призвал Белый дом проводить ответственную финансовую политику. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказала об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Надеемся, что США будут придерживаться ответственной фискальной и монетарной политики и не переложат риски США на мир», — сказала она.

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Проблема госдолга, по словам Мао Нин, стала внутренним делом США. Однако они являются крупнейшей экономикой, поэтому проблемы американского правительства и политические решения скажутся на всем мире.

Президент США Джо Байден предупредил, что дефолт разрушительно отразится на американской экономике. Белый дом так и не смог договориться с конгрессом о повышении лимита госдолга. Министр финансов Джанет Йеллен объявила, что Штаты не смогут исполнять обязательства уже в начале июня.