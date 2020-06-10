Китай побил очередной рекорд по объему импорта нефти

Объем импорта нефти составил 47,97 миллиона тонн или 11,34 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики агентства отмечают, что показатель отражает масштаб восстановления спроса у самого крупного импортера нефти в мире. Помимо этого, данная ситуация говорит о том, что Китай решил воспользоваться выгодой во время падения цен на нефть для пополнения резервов.

Снижение цен произошло после распада сделки ОПЕК+ в марте. Последствия данного решения нефтяной рынок ощущает до сих пор, ведь соглашение о снижение добычи топлива будет действовать как минимум до июля.