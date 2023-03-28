Деньги 28 марта 2023, 18:14 Китай обогнал США по кредитованию стран-должников AidData: Китай обогнал США, став самым крупным в мире кредитором развивающихся стран РИА «Новости»

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Китай стал крупнейшим кредитором развивающихся стран за последние десятилетия, обогнав Соединенные Штаты. Такие данные привели в исследовательской лаборатории AidData.

КНР создала новую глобальную систему трансграничного кредитования. С 2000 года страна передала порядка 240 миллиардов долларов в качестве экстренной помощи 22 государствам, которые оказались в долговой яме. В частности, речь идет об Аргентине, Пакистане, Турции и Нигерии. Только за минувшие пять лет Китай выделил такую помощь в размере 185 миллиардов долларов.

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«Китай создал новую глобальную систему трансграничного кредитования стран, находящихся в бедственном положении», — отметили в исследовании.

Источником кредитования стали резервы Центробанка КНР, которые оцениваются в 3,3 триллиона долларов. За несколько лет Китай оказал финансовую помощь в большем объеме, чем Международный валютный фонд.

По данным Bloomberg, КНР и США начали борьбу за влияние в глобальной финансовой и валютной системе.

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что в мировой экономике образовался риск нарушения стабильности из-за процентных ставок. На увеличение ставок Центробанки многих стран могут пойти ради борьбы с инфляцией, подчеркнула она.