Деньги 10 декабря 2022, 22:36 Китай нашел способ снизить влияние США на рынке нефти Reuters: лидер КНР Си Цзиньпин предложил продавать нефть за юани вместо долларов РИА «Новости»

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Арабским странам нужно оказать помощь Китаю снизить влияние США в нефтяной отрасли. С таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпинь, сообщило Reuters со ссылкой на источник агентства в Саудовской Аравии.

Пекин предложил использовать в торговле юань вместо американского доллара. По словам Си Цзиньпиня, решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю имеет смысл для прямой оплаты китайского импорта, но «еще не время».

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«Китай будет в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях по торговле нефтью и газом», — отметил он.

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Переход на торговлю в юанях поможет установить собственную валюту для расчета в нефтяных сделках, таким образом влияние Вашингтона значительно снизится.

Соединенные Штаты начали сдавать позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, написала ранее газета Junge Welt. В последнее время ОАЭ ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно это стало заметно на фоне планов США сосредоточиться на конкуренции с КНР.