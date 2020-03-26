Китай начал скупать нефть Urals на фоне снижения спроса в Европе

По данным источника, за последние несколько дней Китай приобрел более 1,6 миллиона тонн российского сорта нефти. Трейдеры утверждают, что заявки от нефтепереработчиков из КНР продолжают поступать.

Рост поставок российской нефти на рынки Китая связывают со снижением цены европейской марки Brent по отношению к азиатской Dubai. А также с ожиданиями покупателей, что в скором времени цены на нефтяном рынке вырастут.