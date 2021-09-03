Кирпичный завод выставили на «Авито» за 30 миллионов рублей

Объявление о продаже банкротного кирпичного завода «Касимовстройкерамика» в Рязанской области появилось на сайте «Авито». Производство оценили в 30 миллионов рублей.

Завод позиционируют как крупнейшего поставщика керамического кирпича. На территории предприятия есть туннельная печь для обжига с мощностью по выпуску 25 миллионов кирпичей в год.

Общая площадь завода составляет 9,3 гектара. Кроме того, на балансе предприятия находятся два карьера по добыче глины. Один непосредственно прилегает к территории. Его площадь составляет 40 гектаров. Там добывают красную глину. Второй карьер по добыче черной глины расположен в 16 километрах от завода. Его площадь составляет 18 гектаров.

Как сообщил «Интерфакс», «Касимовстройкерамика» стал закрытым акционерным обществом в 2002 году. Уставной капитал предприятия составляет 8,349 миллиона рублей. На заводе трудятся 120 человек.

Процедуру банкротства завода начали в этом году. 15 марта там назначили внешнего управляющего.