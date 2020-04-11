Кинотеатры и стоматологии признали пострадавшими от коронавируса отраслями

В дополненный перечень включена «деятельность в области демонстрации кинофильмов» и «стоматологическая практика». Ожидается, что компаниям с этой спецификой работы помощь будут оказывать в первую очередь. Расширить список предложило Министерство экономического развития.

Изначальный список отраслей, которым необходима государственная поддержка, был опубликован 6 апреля. В нем — авиаотрасль, гостиничный бизнес, деятельность в области спорта, культуры, сфера бытовых услуг, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, а также деятельность организаций дополнительного образования.

Ранее эксперты Bloomberg сообщили, что Россия может выделить около одного триллиона рублей на поддержку экономики.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион будет поддерживать предпринимателей Московской области.